Dell’Acqua e Valente incantano il pubblico del «Sabato del Villaggio»

«Le 3D di Socrate»: uno spettacolo per conoscere sé stessi e diventare ciò che si è

È stata una serata magica quella che ha visto protagoniste sabato scorso al Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme la sofisticata scrittrice Cristina Dell’Acqua e la cantante Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Un evento di grande cultura in cui il vasto pubblico presente ha potuto apprezzare uno spettacolo intenso e ammaliante: «Le 3D di Socrate. Dubbio, Daimon, Desiderio. Conosci te stesso e diventa chi sei», un viaggio nel mondo greco, per imparare a sentire socraticamente. Una formula che ha come nutrimento l’Amore per le domande e che parte da un unico presupposto: la conoscenza di sé.

Il Sabato del Villaggio ritornerà per il suo ultimo appuntamento sabato 24 maggio con un tuffo nella grande letteratura italiana affidato a Giulio Ferroni, che ne è il più importante studioso a livello internazionale.

