Dentro Questa Casa: singolo e videoclip di Lucia Rizzo

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali “Dentro Questa Casa”, esordio discografico di Lucia Rizzo.

“Dentro Questa Casa” è una canzone dal sound pop nata da un fondamentale momento di introspezione. È il racconto di una rinascita, del fiorire dopo essersi sentiti soli al mondo, del rimettersi in cammino per esprimere la parte migliore di sé dopo aver conosciuto e sconfitto il buio emotivo. È un incoraggiamento a non aver paura di mostrare le proprie fragilità, a non smettere di credere in se stessi anche se le difficoltà sembrano mostri pronti a divorarci sogni e ambizioni.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Dentro Questa Casa” vuole essere un invito a non lasciarsi abbattere dai momenti sfidanti, a non arrendersi e a non vergognarsi di dover chiedere aiuto. Possiamo sembrare distanti l’uno dall’altro ma alla fine siamo tutti sulla stessa barca: capitano a tutti dei momenti no. Succede d'isolarsi, di nasconderci persino da chi ci vuole bene, di fingere di non soffrire pur sapendo che non è così che si risolvono i problemi”.

Sulla genesi del suo inedito la cantante dice: “A conclusione dei 5 anni di scuola superiore, ho avuto un momento emotivamente di reset: non capivo che cosa fare della mia vita. Ho sofferto e a rendere tutto ancora più difficile era l’errata convinzione che nessuno potesse davvero capirmi. Quando nel mio brano canto “piove in questa casa” è perché in quel momento emotivamente buio non stavo bene neppure in casa mia. Non stavo bene da nessuna parte.

Tengo molto ad esordire con questa canzone perché scriverla mi ha aiutato molto. Cantarla mi ricorda che so lasciarmi alle spalle i momenti brutti, che è possibile rinascere e continuare a crescere. Spero con tutto il cuore che la mia musica possa essere d’aiuto anche per chi adesso si sente solo, per chi per pudore o paura sta nascondendo la sua sofferenza al mondo, per chi è convinto che nessuno possa davvero capirlo”.

Ad accompagnare la pubblicazione del singolo “Dentro questa casa”, scritto da Lucia Rizzo in collaborazione con Lele Gambera, c’è anche il videoclip ufficiale per la regia di Cage Moss e Giulio Cannata e le coreografie di Anthony Finocchiaro.

“Nel videoclip il dolore emotivo che canto si trasforma in pioggia ed inonda la mia stanza. Piove nella stanza. È pioggia che nutre il seme della rinascita e che lo aiuta a fiorire a trovare in sé la forza di abbandonare il buio per aprirsi alla luce”, dice Lucia Rizzo

Lucia Rizzo nasce a Catania nel 1999. Cresce attorniata dalla marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. S’innamora del musical e vive ogni festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile, importante quasi come il Natale. Lucia all’età di 11 anni sale per la prima volta sul palco. L’opportunità di salire sul palco è la stessa Lucia a crearla: organizza un concertino a sorpresa in occasione del 40esimo compleanno della madre. Il talento vocale di Lucia è una gradevolissima sorpresa per chi assiste alla sua esibizione. Così, qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti durante i festeggiamenti, la giovanissima Lucia decide di prendere lezioni di canto e pianoforte. Attualmente la cantante si divide fra la sua amata Catania, dove sta lavorando al suo primo album, e Roma dove oltre a dedicarsi alla musica studia recitazione.

Spotify:https://open.spotify.com/album/6hsWN6eX7bEZMbvB4L2voc?si=09yfaL_gRZu0W0-fJe1XMQ

Youtube: https: //www.youtube.com/watch?v=dwoOzNIJ3zI