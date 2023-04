Denunciato per maltrattamento di animali ad Agrigento.

Questa è l'accusa presentato ad un uomo di 79 anni che sembra che abbia gettato dal balcone il cane della compagna.

Il triste episodio è avvenuto ad Agrigento, in via Mario Rapisardi. Secondo quanto riportato dai carabinieri l'uomo, esasperato dal piccolo meticcio che abbaiava spesso, dopo aver visto che aveva fatto i suoi bisogni sul balcone, sembra che abbia sferrato un calcio con rabbia facendo fare alla bestiolina un volo di 12 metri. I carabinieri hanno dovuto chiamare la ditta convenzionata per il recupero del piccolo corpo e dopo avere udito le persone che li hanno chiamati in causa dopo aver assistito alla barbarie.

Questo triste fatto è successo lo scorso venerdì ma la notizia è rimbalzata dai giornali locali a quelli nazionali per via della cattiveria di quanto accaduto. Inoltre il reato di maltrattamento di animali, reso legge nel 2004 e inasprito con pene più severe nel 2010, punisce “chiunque cagioni delle lesioni o sevizie ad un animale”.

Davì Massimo