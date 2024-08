Deposito di Cocaina scoperto nel garage di casa: arrestato 32enne

Uomo ai domiciliari trovato con 1,2 chili di cocaina e oltre 1000 euro in contanti.

ISOLA CAPO RIZZUTO - Un consistente deposito di cocaina è stato scoperto nel garage di un uomo di 32 anni a Isola Capo Rizzuto. Già agli arresti domiciliari per precedenti reati legati alla droga, l'uomo ora deve affrontare nuove accuse dopo che una quantità significativa di cocaina e contanti è stata trovata durante un blitz della polizia.

Scoperta e arresto:

Durante una recente perquisizione nell'abitazione dell'uomo, il personale della Squadra Mobile di Crotone ha scoperto un deposito di cocaina ben nascosto nel suo garage. Il 32enne era stato arrestato nel marzo scorso per attività simili legate alla droga ed era agli arresti domiciliari al momento del blitz.

Materiale sequestrato:

La polizia ha trovato 1,2 chili di cocaina, suddivisi in un panetto e due involucri. Inoltre, circa 100 grammi di sostanza da taglio, un bilancino elettronico e una scatola contenente circa 100 dosi singole pronte per essere vendute al dettaglio sono stati sequestrati. Oltre 1000 euro in contanti sono stati scoperti sulla scena.

Azioni legali:

Tutto il materiale sequestrato è stato confiscato dalle autorità. Su disposizione della Procura della Repubblica, l'uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Crotone in attesa della celebrazione del rito per direttissima.