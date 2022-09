Deposizione Graviano: Georgofili, tribunale faccia processo. Per indagati per la strage del 1993

FIRENZE, 8 FEB - "L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili di Firenze, appreso delle ultime deposizioni di Giuseppe Graviano che confermano e completano quanto già contenuto nelle intercettazioni in carcere tra Graviano e il boss Umberto Adinolfi già depositate al processo sulla trattativa Stato-mafia, si augura che il Tribunale di Firenze voglia rinviare a giudizio gli indagati per la strage del 1993". Così in una nota il presidente dell'associazione, Luigi Dainelli.