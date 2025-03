Derby ad alta tensione: vietata la trasferta ai tifosi del Cosenza, ma la Curva Est apre ai giovani calciatori

Il Prefetto De Rosa: "Decisione inevitabile, ma in futuro valuteremo"

CATANZARO – Sarà un derby senza il calore del tifo ospite quello in programma domenica tra Catanzaro e Cosenza, valido per il campionato di Serie B. Il Prefetto del capoluogo, Castrese De Rosa, ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cosenza, impedendo di fatto ai sostenitori rossoblù di seguire la squadra in trasferta.

Motivi di sicurezza dietro la decisione

La decisione, ufficializzata con un comunicato della Prefettura, arriva dopo l'analisi condotta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS). "Il provvedimento – si legge nella nota – è stato adottato in seguito alle risultanze dell'analisi svolta dal Comitato, che ha evidenziato elevati profili di rischio a causa dell'accesa rivalità tra le due tifoserie. Tale antagonismo ha portato negli anni a episodi di gravi intemperanze, scontri con le forze dell’ordine e feriti".

Una decisione drastica, ma inevitabile, secondo le autorità. Il derby calabrese è da sempre considerato un evento ad alto rischio per l’ordine pubblico, e le recenti tensioni tra le opposte fazioni hanno reso necessaria una misura di prevenzione.

Apertura della Curva Est ai giovani calciatori

Parallelamente al divieto di trasferta per i tifosi del Cosenza, il Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) ha accolto la richiesta della società Catanzaro Calcio 1929 di destinare il settore ospiti, la Curva Est, ai giovani calciatori del vivaio giallorosso. Saranno loro, dunque, a riempire lo spazio solitamente riservato ai supporter avversari. I tesserati del settore giovanile accederanno allo stadio con un biglietto nominativo fino al limite massimo di 750 posti disponibili.

Il Prefetto: "Valuteremo la revoca in futuro"

Sulla decisione si è espresso anche il Prefetto De Rosa, che ha ribadito la necessità del provvedimento: "Non potevamo fare altrimenti dopo gli episodi di violenza avvenuti tra le tifoserie e il divieto di trasferta imposto ai catanzaresi nella gara d’andata. Tuttavia, condivido con il Prefetto di Cosenza la volontà di riconsiderare il divieto in futuro, previo un confronto approfondito con le due tifoserie".

Un’apertura che lascia spazio alla speranza di un ritorno alla normalità per uno dei derby più sentiti del Sud Italia. Per ora, però, l’unica certezza è che la sfida tra Catanzaro e Cosenza si giocherà senza il sostegno del pubblico ospite, in un clima di inevitabile amarezza per i tifosi rossoblù.

Un derby senza tifosi ospiti: il calcio perde una parte della sua anima

L’assenza dei supporter avversari priva la sfida di uno degli elementi che rendono il calcio così speciale: la passione del tifo. Derby come quello tra Catanzaro e Cosenza si nutrono di emozioni forti, cori, colori e rivalità accese, ma vissute sugli spalti. Il provvedimento, seppur giustificato da esigenze di sicurezza, lascia l’amaro in bocca a tutti gli appassionati di calcio, che sperano in un futuro più sereno per le tifoserie e per lo sport stesso.