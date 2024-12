Derby Catanzaro-Cosenza, Battaglia: 'Il Calcio è dei Tifosi, No alle Trasferte Vietate'

Derby calcistico tra Catanzaro e Cosenza.

battaglia: “non si vietino ai tifosi le rispettive trasferte”

“Non è calcio senza i tifosi e non è derby senza lo spettacolo delle tifoserie”. Ad affermarlo è l’assessore allo Sport, Antonio Battaglia, il quale auspica che “il prossimo 26 dicembre non venga vietata la trasferta di Cosenza ai tifosi giallorossi, in occasione del derby al San Vito-Marulla, così come ai tifosi cosentini quella del ritorno al Ceravolo”.

Battaglia riprende le dichiarazioni del capitano del Catanzaro, Pietro Iemmello, che hanno scaldato i cuori della tifoseria “ad ulteriore dimostrazione – afferma l’assessore – del senso d’appartenenza e dell’orgoglio del bomber delle Aquile. Il bello del calcio – continua – sta nelle vibrazioni e nelle emozioni che questo sa suscitare; impedirne gli effetti, significa renderlo diverso e privo della prima ragione che lo rende il gioco più bello e popolare al mondo. Sono certo che a prevalere sarà il senso di responsabilità di tutti, dai giocatori in campo agli organi preposti, dal sistema dei media fino all’ultimo tifoso e farà si che le cose vadano senz’altro meglio rispetto al recente passato”.

A tal proposito, Battaglia ricorda che “l’entusiasmo travolgente e la contagiosa passione che accompagna il Catanzaro nelle partite in trasferta non fanno più notizia. I numeri della tifoseria giallorossa lasciano increduli coloro che confrontano questi dati con quelli riferiti a club che vantano bacini d’utenza ben più numerosi del nostro. Non posso quindi che condividere le parole di Iemmello – conclude l’assessore – che sostengo senza mezzi termini. L’amore che lega il popolo giallorosso ai colori della squadra e della città va al di là del risultato sul campo”.