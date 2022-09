Dichiarazione del segretario del Psi di San Giovanni in Fiore sul finanziamento rete idrica

Dichiarazione del segretario cittadino del Psi di San Giovanni. La verità sul finanziamento di 1milione e 700mila euro per il potenziamento della rete idrica cittadina

SAN GIOVANNI IN FIORE 13 MAR - (Riceviamo e pubblichiamo testo integrale) “San Giovanni in Fiore ottiene un finanziamento pari a 1milione e 700 mila euro per il potenziamento e l’ammodernamento della rete idrica cittadina. Di ciò ha dato immediata comunicazione il sindaco, Rosaria Succurro, che se ne è intestata il merito. A questo proposito mi sovviene un antico e nobile detto napoletano “Chi si appropria del lavoro altrui per farsene vanto, prima o poi viene sempre scoperto” e schernito”. E’ quanto afferma il segretario del Psi di San Giovanni in Fiore, con riferimento all’annuncio dell’imponente finanziamento regionale, su cui ritiene si debba fare chiarezza, non tanto per vantare meriti, ma per onorare la verità.

“Non è mai giusto nè corretto appropriarsi del lavoro altrui – prosegue Oliverio - soprattutto quando si deve rendere conto alla collettività. A tal fine è opportuno ricordare che il finanziamento di 1milione e 700mila euro deriva dall’Accordo di Programma del biennio 2018-2019 per l’ “Ingegnerizzazione delle reti idriche urbane e lavori di manutenzione straordinaria, funzionanti alla riduzione delle perdite del prezioso liquido nei Comuni delle cinque provincie calabresi superiori a 5.000 abitanti e nei Comuni serviti dallo schema acquedottistico Abatemarco-Comuni della Provincia di Cosenza.



Si tratta, dunque, di un progetto dalla passata Giunta Regionale per il quale il finanziamento programmato per San Giovanni in Fiore era di 2milioni e 157mila euro. Sulla base di quel programma oggi si è firmato un altro Accordo di Programma rientrante nel "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree di intervento per il territorio", in cui l’originario finanziamento 2milioni e 157mila euro è stato decurtato a 1milione e 700mila euro per lavori che dovranno essere progettati e appaltati dal dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria che dovrà anche prendersene carico per l’esecuzione ed il collaudo. Infine, le attività realizzate delle opere o dei servizi previsti, secondo l'accordo sottoscritto, dovranno essere completate entro il 31 Dicembre 2023”.

“Tanto è dovuto – conclude il segretario cittadino del Psi - per una precisa e corretta informazione ai cittadini, convinti, peraltro, che il sindaco Succurro, prima o poi, saprà vantarsi anche del suo operato”.

Segretario cittadino del Psi di San Giovanni in Fiore