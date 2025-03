Didacta Service conferma la sua presenza a Fiera Didacta Italia 2025

Dal 12 al 14 marzo 2025, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà una nuova edizione di Fiera Didacta Italia, il principale evento fieristico dedicato all’innovazione nel settore educativo. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di confronto per docenti, dirigenti scolastici, operatori del settore e aziende specializzate, con un fitto programma di incontri, workshop e aree espositive.

Anche quest’anno, Didacta Service, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel settore educational, sarà presente con un ampio stand di 60 metri quadri, un vero e proprio spazio dedicato all’innovazione didattica e alle nuove tecnologie per la scuola. L'azienda lametina presenterà le ultime novità, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire strumenti interattivi, metodologie innovative e tecnologie pensate per un’educazione sempre più efficace e coinvolgente.

Diversi i workshop previsti per la tre giorni della Fiera: Tecnologie Didattiche Avanzate per l’Automotive: Innovazione e Formazione Pratica per il Futuro (relatore Raffaele Talarico); La fisica moderna entra nella scuola (relatore Paola Garosi), Dal granulo all’oggetto: innovazione della manifattura additiva (relatore Chiara Corti) e Saldatura 4.0: La Rivoluzione della Realtà Aumentata con Soldamatic (relatore Roberto Dalpozzo).

Lo spazio espositivo sarà un punto di incontro per professionisti dell’istruzione, con dimostrazioni pratiche, approfondimenti sulle nuove tendenze della didattica digitale e momenti di confronto con il nostro team di esperti. Didacta Service sostiene che l’innovazione e la tecnologia possano fare la differenza nel mondo della scuola, e Fiera Didacta è l’occasione perfetta per condividere questa visione.

Non resta che visitare lo stand e scoprire come Didacta Service continua a essere un punto di riferimento nel settore educational. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo della manifestazione, è possibile visitare il sito ufficiale di Fiera Didacta Italia (www.fieradidacta.indire.it) o quello dell'azienda (www.didactaservice.it) per avere delle anticipazioni.