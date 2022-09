Scuola del fare. Didattica delle emozioni: l'IC Don Milani-Sala di Catanzaro fa volare alto i desideri dei propri alunni.

CATANZARO, 15 SET. - Le emozioni del primo giorno di scuola sono uniche ed irripetibili. Quelle di questo anno ancora di più: si ritorna a respirare la normalità, a poter finalmente rivedere sorrisi sui volti. All'I.C. Don Milani-Sala un tripudio di colori e sorrisi accoglie gli alunni al suono della campanella. Iniziare, ritrovarsi, riappropriarsi della socialità e non solo.



La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, ha voluto portare il suo personale augurio di benvenuto in ogni plesso dell'Istituto da lei diretto. Con Lei, in alcuni plessi, ha voluto essere presente, palesando la piena vicinanza e l'importanza riservata al mondo della Scuola, l'Amministrazione Comunale nella persona del Dott. Bonaventura Lazzaro, Assessore alle Politiche Sociali.



Momenti significativi, vissuti intensamente dall'intera comunità scolastica. Particolarmente emozionante il momento in cui la Dirigente, circondata da alunni e docenti, ha fatto volare in alto dei palloncini ai quali erano legati dei cuori contenenti i desideri espressi dagli alunni. Ecco il compito della Scuola: fare volare alto i desideri affinché prendano vita colorando il cielo del nostro futuro.