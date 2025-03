Digital Angels accompagna Normal nel debutto in Italia con un evento esclusivo a Roma

Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing e socio IAB Italia, ha accompagnato l’ingresso in Italia di Normal, la catena danese di negozi al dettaglio, con un evento di inaugurazione dedicato ai primi due store aperti nei centri commerciali di RomaEst e Porta di Roma. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra il brand e il pubblico italiano, segnando l’inizio della sua espansione sul mercato nazionale.



L’inaugurazione ha visto la partecipazione di oltre 15 giornalisti di testate nazionali, locali e di settore, 20 top influencer nazionali e locali e 60 micro-influencer locali, che hanno contribuito a generare una copertura mediatica capillare e una forte interazione sui social.

Con oltre 850 store in otto Paesi europei, Normal offre un concept retail innovativo che combina marchi noti, nuove tendenze e prodotti esclusivi a prezzi sempre fissi e accessibili. L’assortimento comprende oltre 4.000 articoli, tra prodotti per la cura personale, igiene, make-up, articoli per la casa e snack, con un costante aggiornamento di oltre 100 nuovi prodotti a settimana.

Digital Angels ha curato l’organizzazione dell’evento di inaugurazione sia dal punto di vista strategico che operativo, gestendo ogni fase del lancio per massimizzare l’impatto del brand Normal in Italia. L’evento è stato reso ancora più memorabile grazie a un takeover del centro commerciale RomaEst, con la personalizzazione di scale mobili, ledwall e installazioni visive, creando un’esperienza immersiva per i visitatori e rafforzando la presenza del brand nel contesto retail.



Digital Angels ha inoltre implementato una strategia di Influencer Marketing coinvolgendo numerosi talent e content creator che hanno partecipato all’evento documentando l'experience in tempo reale. Con oltre 500 stories e contenuti prodotti su Instagram e Tiktok, i creator hanno amplificato la visibilità del brand generando più di 200.000 interazioni e raggiungendo un’audience di oltre 2.000.000 di utenti.

Con il supporto di Mediarkè, Digital Angels ha gestito anche l’ufficio stampa e le media relations, garantendo una copertura stampa di oltre 80 articoli pubblicati su testate nazionali, locali e di settore. L’agenzia ha coordinato la diffusione dei comunicati stampa, la selezione e l’invito dei giornalisti, il coordinamento delle interviste e la gestione della rassegna stampa post-evento.

Jesper Brask Laumann, Country Manager per l’Italia di Normal, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è offrire ai clienti italiani un’esperienza di shopping sorprendente, con prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. Siamo entusiasti di vedere l’accoglienza positiva del pubblico romano e non vediamo l’ora di espanderci ulteriormente in Italia”.



Anche Piermario Tedeschi, Founder & Managing Director di Digital Angels, ha commentato il successo dell’inaugurazione: “Avere l’opportunità di lanciare un brand in un nuovo mercato è sempre un’esperienza unica. Siamo orgogliosi di aver affiancato Normal e aver trasformato l’evento di inaugurazione in un momento di rilevanza per il pubblico e per il settore. L’entusiasmo con cui il brand è stato accolto a Roma è la dimostrazione di quanto un piano di marketing che integra brand strategy, media relations, social media marketing, influencer marketing, eventi, activation e media planning possa generare un impatto immediato e duraturo”.

L’inaugurazione ha confermato il ruolo di Digital Angels come partner strategico per il posizionamento e il lancio di brand internazionali sul mercato italiano, sottolineando il ruolo centrale della strategia e delle attivazioni con influencer per consolidare la brand awareness nel settore retail.