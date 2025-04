Digital Angels e China Airlines proseguono la loro collaborazione strategica per promuovere le rotte verso l’Estremo Oriente e l’Oceania

10/04/2025 ROMA – Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, prosegue la sua storica collaborazione con China Airlines, una delle principali compagnie aeree asiatiche, confermandosi partner strategico per la promozione delle sue rotte internazionali sul mercato italiano.

DAs affianca China Airlines in un’attività di comunicazione continuativa finalizzata a incrementare le prenotazioni dei voli, con un’intensificazione nelle fasi di alta stagionalità.

La collaborazione mira a incentivare la domanda di viaggio verso le principali mete dell’Estremo Oriente e dell’Oceania servite dalla compagnia, attraverso un presidio always-on dei canali digitali. I canali utilizzati sono: Google Ads, Meta Ads, Display Programmatic e Display Reservation tramite Sojern, piattaforma specializzata nel marketing per il settore travel.

Alla strategia media si affianca il contributo del team creativo di Digital Angels, responsabile della realizzazione delle grafiche, e del team Data & Analytics, che cura l’ottimizzazione data-driven delle campagne.

Tra i progetti di maggior rilievo del 2024 spicca la campagna integrata attivata nel mese di dicembre su Pirati in Viaggio, uno dei portali di riferimento per le offerte del mondo travel. L’iniziativa ha previsto un articolo redazionale accompagnato da contenuti pubblicati su Facebook e Instagram, una newsletter dedicata, notifiche push su Telegram e app, oltre a repost social. L’operazione ha registrato performance superiori alla media di mercato, con un CTR superiore al 43% sia nel mese di novembre che di dicembre, confermando l’efficacia di un approccio che unisce branded content e performance media in un’unica strategia integrata.

“La collaborazione con DAs ha permesso a China Airlines Italia, nel corso degli ultimi anni, di aumentare progressivamente la visibilità online della Compagnia, raggiungendo con sempre maggiore precisione il nostro target di riferimento. Grazie ad un team altamente qualificato e competente, DAs ha costantemente dimostrato la sua capacità di adattarsi rapidamente e con versatilità all'evoluzione del panorama digitale, guidandoci verso canali e strategie sempre più mirati. Questa partnership ha reso possibile la costruzione di una comunicazione efficace, con risultati tangibili e un'ottimizzazione continua degli investimenti, assicurando così il massimo ritorno.” dichiara Roberta Graziani, Responsabile Marketing di China Airlines Italia.



“DAs ha il privilegio di collaborare da tempo con China Airlines, instaurando un rapporto professionale proficuo con la nostra referente per definire strategie di comunicazione mirate al conseguimento degli obiettivi aziendali. Grazie alla nostra expertise digitale e all’esperienza consolidata di China Airlines nel mercato, questa collaborazione continua a generare risultati positivi e un incremento delle performance.” dichiara Martina De Matteis, Media Manager di Digital Angels.

