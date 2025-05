Digital Angels presenta “Angels for Gov” al Forum PA

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

21/05/2025 ROMA – In occasione del Forum PA 2025, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nella Pubblica Amministrazione, Digital Angels – agenzia associata ad Anitec-Assinform, specializzata in creatività, media planning e digital marketing – ha presentato Angels for Gov, una task force pensata per accompagnare le PA verso una comunicazione sempre più strategica e centrata sul cittadino.

Il progetto nasce dall’esperienza maturata in oltre dieci anni al fianco di enti pubblici e istituzioni, con oltre 80 progetti realizzati per Ministeri, Regioni ed aziende partecipate. L’obiettivo è trasferire al settore pubblico le metodologie più efficaci del marketing e della comunicazione digitale, con un approccio data-driven e human-centered, basato sull’intelligenza artificiale.

Durante la giornata inaugurale del Forum, Piermario Tedeschi, Founder & Managing Director di Digital Angels, ha presentato le principali case history, illustrando i risultati raggiunti in termini di informazione, sensibilizzazione e partecipazione civica. “Angels for Gov vuole essere un punto di riferimento per tutte le PA che intendono evolvere la propria comunicazione, adottando strumenti, linguaggi e visioni capaci di rispondere concretamente alle sfide contemporanee”, ha spiegato Tedeschi.

Esperienze e progetti al servizio della PA

Digital Angels ha sviluppato progetti per 12 Ministeri, 6 Regioni e numerose aziende pubbliche e partecipate, curandone ogni fase: dall’ideazione creativa alla pianificazione media, dall’analisi dei dati alla produzione di campagne omnicanale, sia online che offline.

Tra i progetti più recenti, la campagna “Mi Stai a Cuore” per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicata al primo soccorso nelle scuole, lanciata nella Giornata Mondiale del Cuore con l’hashtag #MIStaiACuore.

Per il Ministero della Salute, DAs ha gestito i canali social dalla fase più critica della pandemia fino alla fine dell’emergenza, contribuendo a rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini. Le competenze acquisite in quel contesto vengono oggi messe a frutto nella gestione della comunicazione social e digital di AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abbiamo ideato il concept “Sicuri, insieme, si deve” e realizzato una campagna multicanale su TV, Radio, affissioni e digital per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’agenzia, inoltre, ha realizzato numerosi progetti per il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consolidando la propria posizione come partner di riferimento anche per le strutture centrali dello Stato. Attualmente è al fianco del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il progetto Italea – il turismo delle radici, volto a promuovere la destinazione Italia presso gli italiani all’estero di seconda e terza generazione.

Anche sul fronte della comunicazione territoriale, Digital Angels ha affiancato Regione Lazio nel lancio su TikTok della Lazio Youth Card, prima iniziativa di una regione italiana sul social dedicato ai giovani, e Regione Calabria nella promozione di Bronzi50, campagna celebrativa per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Ha seguito il lancio del profilo TikTok del Comune di Roma, coinvolgendo content creator locali per rafforzare la connessione con i cittadini più giovani, e ha promosso la biblioteca digitale del Comune di Firenze attraverso formati innovativi come Spotify e Programmatic Advertising.

Senza dimenticare i numerosi progetti svolti per aziende pubbliche e partecipate, quali il lancio per Cassa Depositi e Prestiti della campagna “Business Matching”, dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la campagna “Guida e Basta” per Anas e le numerose attività di social media marketing e media planning per SACE in Italia e all’estero.

Oltre la consulenza: un impegno istituzionale e culturale

Digital Angels non si limita a offrire servizi di consulenza, ma si impegna anche come voce attiva nel dibattito istituzionale partecipando ad audizioni parlamentari, eventi pubblici e tavoli di lavoro per contribuire alla crescita di una cultura della comunicazione pubblica più moderna, accessibile e orientata al cittadino.