Digital Angels viene riconosciuta come Impresa MUMM 2022

Roma, 2 dicembre 2022 – Università ed Impresa si sono confrontati oggi sul futuro del marketing e della professione di marketer in Italia nel corso di “MUMM XX – Storie dal futuro”, l’evento che festeggia i 20 anni del Master Universitario in Marketing Management (MUMM), il Master promosso dal Dipartimento di Management della Facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma.

L’iniziativa è stata organizzata dal MUMM presso la sede Nobile Collegio Chimico Farmaceutico a Roma, in collaborazione con Centromarca, Digital Angels, Engineering e Banfi. I lavori sono stati aperti dal Direttore del MUMM Alberto Pastore, che ha introdotto il video di saluto della Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni e a seguire il saluto della faculty del MUMM, rappresentata dal Coordinatore del MUMM Alberto Mattiacci, e dalle Coordinatrici della didattica MUMM Maria Vernuccio e Federica Ceccotti.

Nella sessione “Storie”, è stato conferito il riconoscimento “Impresa MUMM Award 2022” a Digital Angels, rappresentata da Piermario Tedeschi, Founder & Managing Director, per l’importante ruolo svolto a supporto dello sviluppo delle competenze digitali, del learning by doing e del placement degli allievi del MUMM.

"Credo fortemente che università e mondo del lavoro debbano avvicinarsi sempre più, ed in questo senso il MUMM rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione con le imprese possa portare valore nel settore del marketing", dichiara Piermario Tedeschi, Managing Director di Digital Angels. "Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, soprattutto in un anno così importante, perchè certifica l'impegno di Digital Angels nel fornire il proprio contributo per ridurre questo gap ed agevolare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro."