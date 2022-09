Diocesi, Catanzaro-Squillace Basilica dell’Immacolata: Convegno “Un secolo dei nuovi martiri”

Convegno “Un secolo dei nuovi martiri” Catanzaro, 20 maggio, ore 17.00, Basilica dell’Immacolata

CATANZARO, 19 MAG - “Un secolo dei nuovi martiri”. Sarà il tema del convegno promosso dal Centro per gli studi etici, sociali, giuridici e religiosi dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, in programma per giovedì 20 maggio, alle ore 17.00, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro.

Si rifletterà sulle figure di Don Pino Puglisi, Padre Francesco Spoto e il giudice Rosario Livatino, martiri della fede e della giustizia.

La serata, moderata da prof. Saverio Candelieri, dirigente scolastico nell’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale, sarà introdotto dalla presentazione del centro studi da parte del prof. Luigi Mariano Guzzo, docente di storia del diritto canonico e dei bene ecclesiastici dell’UMG di Catanzaro.

A seguire le relazioni tenute dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, che si soffermerà sulla figura di P. Francesco Spoto; e dal Dott. Vincenzo Capomolla, procuratore aggiunto della DDA di Catanzaro, che presenterà la figura di Rosario Livatino, beatificato il 9 maggio scorso.

Mentre la figura di Don Pino Puglisi, sarà riletta da don Francesco Conigliaro, professore di teologia nell’Università di Palermo.

Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate al prof. Franco Cimino.