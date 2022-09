In diretta da Cinecittà, l'intervento di apertura di Matteo Renzi (Video)

ROMA 1 FEB - In diretta da Cinecittà, l'intervento di apertura di Matteo Renzi della prima assemblea nazionale di Italia Viva. #BuonGoverno

Dalle ore 11.30 di sabato primo febbraio fino alle 11.30 di domenica 2 febbraio (ora dell'intervento finale di Matteo Renzi), a Roma presso il teatro 10 di Cinecittà, terrenno la prima Assemblea nazionale di Italia Viva.

Niente appoggio esterno. Renzi dichiara l'appoggio 'totale' al governo da parte di Italia Viva nell'Assemblea nazionale che oggi si conclude a Roma. Al Paese serve "stabilità, non immobilismo", ma l'esecutivo andrà avanti fino al 2023, aggiunge. "Sulla sfida della crescita e dello sviluppo sostenibile si gioca la nostra credibilità di governo. A questa sfida sono chiamate le forze di maggioranza che, sono sicuro, sosterranno con lealtà l'ampia azione riformatrice che porremo in essere", dice il premier Conte che annuncia dalla prossima settimana l'agenda per il 2023'.