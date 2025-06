Disinfestazione anti-alare a Catanzaro: calendario e precauzioni per giugno 2025

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro: 10, 12 e 13 giugno 2025, parte la disinfestazione anti-alare — Tutte le informazioni e le raccomandazioni

Catanzaro, 7 giugno 2025 — Nell’ambito delle attività di tutela della salute pubblica e igiene urbana, la città di Catanzaro annuncia il primo grande intervento di disinfestazione anti-alare per il 2025. L’operazione è stata organizzata da Si.Eco e affidata a una ditta specializzata, con l'obiettivo di contrastare la proliferazione delle zanzare adulte, portatrici di fastidi e potenziali rischi sanitari.

Calendario degli interventi anti-alare

La disinfestazione si svolgerà in orario notturno, dalle 23.00 alle 06.00, secondo il seguente calendario:

10 giugno 2025 : Zona Nord (Sant’Elia, Piterà, Visconte, Pontegrande, Bambinello Gesù, Pontepiccolo, Zona Stadio, Siano, Santa Domenica, Janò, Rione de Filippis, Materdomini, Gagliano, Cavita)

: Zona Nord (Sant’Elia, Piterà, Visconte, Pontegrande, Bambinello Gesù, Pontepiccolo, Zona Stadio, Siano, Santa Domenica, Janò, Rione de Filippis, Materdomini, Gagliano, Cavita) 12 giugno 2025 : Zona Centro (San Leonardo, Corso Mazzini, Centro Storico, Sala, Campagnella, Signorello, Cava, Santo Janni, Fares, Alli, Petricciolo)

: Zona Centro (San Leonardo, Corso Mazzini, Centro Storico, Sala, Campagnella, Signorello, Cava, Santo Janni, Fares, Alli, Petricciolo) 13 giugno 2025: Zona Sud (Magna Graecia, Fortuna, Santa Maria, Conti Falluc, Aranceto, Izzi de Falenta, Corvo, Pistoia, Isonzo, Caduti XI Marzo, Lido, Giovino, Bellino, Barone, via Emilia, Germaneto)

Cosa prevede la disinfestazione anti-alare

A differenza della disinfestazione anti-larvale — già effettuata in primavera — l’intervento anti-alare è mirato a eliminare le zanzare adulte attraverso la nebulizzazione di prodotti specifici. Il trattamento richiede la collaborazione dei cittadini per garantire l’efficacia e la sicurezza delle operazioni.

Precauzioni da adottare durante la disinfestazione

Tenere finestre e porte chiuse durante l’orario degli interventi.

durante l’orario degli interventi. Tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni.

delle abitazioni. Evitare di sostare all’aperto durante e nelle due ore successive al trattamento.

durante e nelle due ore successive al trattamento. Non stendere biancheria all’esterno.

all’esterno. Coprire alimenti e coltivazioni ortofrutticole, evitando il consumo senza accurato lavaggio nelle 48 ore successive.

Comunicazioni e aggiornamenti

Per ridurre i disagi, il Comune ricorderà ai cittadini le date e le precauzioni 24-48 ore prima di ogni intervento, tramite il sito ufficiale e mezzi stampa. Gli interventi notturni sono stati programmati proprio per minimizzare l’impatto sulle attività quotidiane della cittadinanza.

Perché è importante la disinfestazione anti-alare

Contrastare la diffusione delle zanzare adulte è fondamentale non solo per migliorare la qualità della vita in città, ma anche per prevenire possibili focolai di malattie trasmissibili tramite insetti vettori. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per il successo di queste operazioni.

Restate aggiornati consultando il sito web del Comune di Catanzaro per ulteriori dettagli e per il calendario dei futuri interventi.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti