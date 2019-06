Dl crescita: FdI, governo conferma norme dell'esecutivo Pd

ROMA, 22 GIUGNO - "Un provvedimento dopo l'altro, il governo giallo-verde sta confermando tutte le norme varate da quello precedente a guida Partito democratico, ignorando il chiaro messaggio dato dagli italiani alle ultime elezioni europee. Sono stati confermati la fatturazione elettronica e lo scontrino telematico con la scusa che a bilancio erano state messe delle entrate maggiori virtuali e che non vi erano le coperture necessarie per abrogarle. Nel decreto crescita, dove il governo ha posto la fiducia, è andato ben oltre: è stata confermata, addirittura potenziata, se si paga con carta di credito o bancomat la 'lotteria degli scontrini'".



Lo scrivono in una nota Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e Lino Ricchiuti, presidente nazionale del Popolo partite iva. "Fratelli d'Italia denuncia invece che le saracinesche che continuano ad abbassarsi, senza più rialzarsi, sono ogni giorno sempre di più - continua la nota - lasciando interi quartieri al buio e al degrado con nuova disoccupazione ignorata dal governo. Se per la lotta alla evasione si continua a tartassare chi vende il panino con la mortadella, i veri evasori - quelli che con un clic spostano miliardi - potranno dormire sonni tranquilli. Grazie a questo decreto crescita siamo passati dalla decrescita felice di Casaleggio alla crescita impossibile di Di Maio e Salvini".