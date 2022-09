DL Recovery: Carfagna, sblocca la capacità di investire. Inseriti diversi interventi rilevanti per Mezzogiorno

ROMA, 28 MAG - "Questo decreto è la migliore risposta a chi ci chiede perché dovreste farcela. Sblocca davvero la capacità dell'Italia e del Sud di realizzare investimenti dando al Pnrr una struttura chiara su chi programma, chi attua, chi controlla e su quali strumenti straordinari si possono attivare per evitare i ritardi".

Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, al termine del Cdm in cui è stato approvato il dl semplificazioni-governance. "Sono stati inseriti - prosegue - diversi interventi rilevanti per il Mezzogiorno. La semplificazione delle procedure per il superbonus con l'eliminazione della cosiddetta doppia conformità per gli edifici. Una riforma della strategia nazionale delle aree interne per accelerare la realizzazione degli interventi.

Una norma sulla perequazione infrastrutturale che prevede una azione di ricognizione - da effettuare entro il 30 novembre - del divario territoriale in materia di infrastrutture statali in ambito assistenziale, scolastico, sanitario, stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale.

La semplificazione in materia di opere pubbliche di particolare complessità e impatto come AV/AC Palermo-Catania-Messina, Salerno-Reggio Calabria o le opere di derivazione della diga di Campo Lattaro in Campania. La riforma delle Zes con cui, oltre ad agevolazioni fiscali e burocratiche, vengono rafforzati i poteri del commissario che sarà l'interlocutore unico per gli investitori privati che vorranno scommettere su queste zone del Sud".