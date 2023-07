Domenica 11 giugno gli allievi del CPM Music Institute protagonisti di due speciali appuntamenti al Parco Trabattoni di Cernusco Sul Naviglio (MI), nell’ambito di “LE NOTTI DELLA TARANTA”.

Domenica 11 giugno gli allievi del CPM Music Institute, tra le scuole di Musica più ambite d’Italia fondata e presieduta da Franco Mussida, saranno protagonisti di due speciali appuntamenti al Parco Trabattoni di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), nell’ambito de LE NOTTI DELLA TARANTA, la tre giorni dedicata alla danza tradizionale pugliese in programma da oggi, venerdì 9 giugno, fino a domenica 11 giugno.

Si inizierà alle ore 19.00 con l’opening act a cura degli allievi di “Creamusica”, in cui i partecipanti al progetto del CPM Music Institute eseguiranno dal vivo alcuni loro brani inediti. Alle 21.00, invece, si terrà il concerto “CPM in folk”, durante il quale si alterneranno sul palco 5 band composte dagli allievi del CPM Music Institute. Verranno presentati dal vivo celebri brani della sfera pop contaminati con brani tipici del folk e viceversa, per dimostrare così la forte commistione tra i due generi, il popolare e il folkloristico.

Ospite speciale della kermesse sarà Franco Mussida: domani, sabato 10 giugno, alle ore 21.00 salirà sul palco de “Le Notti della Taranta” con l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Insieme proporranno una speciale versione live di “È tutto vero”, singolo estratto da “IL PIANETA DELLA MUSICA e il viaggio di Iòtu” (CPM Music Factory/Self Distribuzione), e “Fuecu!”, brano scritto da Daniele Durante.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock) e propone percorsi Accademici, PreAccademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master). È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio, Tananai).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano). Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo.