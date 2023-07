Domenica 21 maggio al CPM Music Institute di Milano arriva il CPM PIANO DAY con “Dal primo all’ultimo tasto. I dettagli

Domenica 21 maggio al CPM Music Institute di Milano arriva il CPM PIANO DAY con “Dal primo all’ultimo tasto: note jazz e contemporanee per pianoforte”, il concerto dei docenti ALESSANDRO SPOLDI e GIOVANNI AGOSTI nell'abito di PIANO CITY MILANO 2023.

Domenica 21 maggio al CPM Music Institute di Milano arriva il CPM Piano Day!

Il CPM Music Institute (Via Privata Elio Reguzzoni, 15) ospiterà “Dal primo all’ultimo tasto: note jazz e contemporanee per pianoforte”, il concerto di ALESSANDRO SPOLDI e GIOVANNI AGOSTI, docenti della scuola di musica fondata e presieduta da Franco Mussida. Il concerto è inserito come Guest Concert nel programma di Piano City Milano 2023, la 12ª edizione del festival di pianoforte tra i più prestigiosi, in programma venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio.

Inizio evento ore 16.00. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

La scaletta del concerto sarà caratterizzata da una commistione di musica contemporanea e jazz: la prima parte dell’evento vedrà sul palco Alessandro Spoldi che proporrà al pubblico alcuni brani di Philip Glass, Ryūichi Sakamoto, Wim Mertens, Fabio Nuzzolese e Michael Nyman; a seguire Giovanni Agosti accompagnerà il pubblico in un viaggio nella tradizione della musica afro americana a partire dai suoi albori con composizioni di autori come Duke Ellington, Thelonius Monk, Herbie Hancock fino ad arrivare ad autori contemporanei come Flying Lotus, Butcher Brown, Kiefer ed altri, reinterpretati e reinventati in piano solo.

Alle ore 17.00, invece, insieme anche ai docenti del CPM Music Institute Giovanni Boscariol e Jacopo Mazza, verrà presentato il Dipartimento di Pianoforte e Tastiere, illustrando la versatilità e le potenzialità di questi strumenti e l’offerta didattica della scuola di Musica.

Sarà possibile seguire l’evento anche online. Per partecipare, in sede e online, prenotazione obbligatoria al seguente link: https://eventi.mycpm.it/eventi.aspx?_l2=153.

Per partecipare alle audizioni che si terranno presso il CPM Music Instute dalle ore 18.00 alle ore 19.00 è necessario iscriversi al seguente link: https://eventi.mycpm.it/sessions.aspx?_l3=1137.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del CPM (www.cpm.it), inviare una e-mail a [email protected] o chiamare allo 02.6411461.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock) e propone percorsi Accademici, PreAccademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master). È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio, Tananai).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano). Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo.