Domenica Catanzaro-Crotone / raccomandazioni per la viabilita’ e bus navette per raggiungere lo stadio

Raccomandazione a non parcheggiare nei pressi dello stadio e utilizzare le navette bus in vista della partita di calcio tra Catanzaro e Crotone in programma domenica 6 novembre, alle ore 14.30. La Polizia locale ha recepito le indicazioni della Questura in merito all’ordine e la sicurezza pubblica per il match di cartello del campionato per cui è prevista una notevole affluenza di pubblico. Si invitano, perciò, i tifosi ad arrivare al “Ceravolo” con largo anticipo e a non parcheggiare lungo le arterie interessate dal transito dei mezzi delle squadre e dei supporters ospiti. Inoltre, la sosta lungo via F.lli Plutino sarà consentita ai soli residenti.

Per raggiungere più agevolmente lo stadio, si potrà lasciare l’auto al Parcheggio Musofalo e usufruire delle navette - attive a partire dalle ore 12 e fino alle 17.50 al costo totale di 1,50 euro entro le 3 ore di sosta, di 3 euro per soste di durata superiore alle 3 ore - con fermata su Piazza Osservanza/via Cicco Simonetta. La Polizia locale presidierà l’area, prima e dopo la partita, regolamentando la viabilità anche con l’eventuale ausilio dei carroattrezzi. Si ricorda che il cimitero urbano di Via Paglia chiuderà alle ore 12.