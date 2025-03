Domenico Iannacone al «Sabato del Villaggio» Il noto conduttore televisivo di Rai 3 racconterà storie di vita

Ritorna a Lamezia Terme, sabato 29 marzo, alle ore 18.00, presso il Teatro Franco Costabile, il cartellone culturale Il Sabato del Villaggio. Atteso ospite del primo appuntamento il giornalista e conduttore televisivo di Rai3, Domenico Iannacone, che racconterà per il pubblico della rassegna alcune delle storie del suo programma Che ci faccio qui che lo hanno reso famoso anche nei teatri.

«Le storie più straordinarie – ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano – sono quelle che ci passano a fianco senza che ce ne accorgiamo. Spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle tra le tante cose che non valgono nulla. Il racconto che Domenico Iannacone farà per il primo appuntamento del Sabato del Villaggio trasformerà le sue celebri inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Le storie così riprenderanno forma, animandosi di presenza viva e voce, tornando a rivendicare il diritto di essere narrate. è un modo per il nostro ospite di rompere le distanze, prendere per mano lo spettatore accompagnandolo nei luoghi che ha attraversato, spingendolo a condividere le emozioni, i ricordi, la bellezza degli incontri e la rabbia per quello che viene negato».

Ora qualche cenno sul protagonista dell’evento. Considerato uno dei più impegnati giornalisti italiani, Domenico Iannacone è stato inviato di punta di Ballarò e Presa diretta (Rai3). Ha ideato e condotto, per sette edizioni, il programma d’inchiesta I dieci comandamenti e, dal 2019, è in onda con Che ci faccio qui, tra i programmi di approfondimento più seguiti della Rai. Per ben tre volte gli è stato attribuito il Premio Ilaria Alpi per il giornalismo d’inchiesta. Nel 2015 ha vinto il Premio Paolo Borsellino e nel 2017 il Premio Goffredo Parise. Con il film documentario Lontano dagli occhi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il suo modo di raccontare trae ispirazione dalla migliore tradizione documentaristica italiana e si pone a metà strada tra cinema neorealista e racconto giornalistico del reale.

Il «Sabato del Villaggio» è promosso dalla Regione Calabria e da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Arpaia, Mediolanum, Mercadò, Bar Roma, Casa Mastroianni, Casimò, Centro Specialisti Isabella, Divino, L’Ottica, Paradiso Group, Riva, THotel. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.