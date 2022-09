Don Francesco Cristofaro venerdì 31 Gennaio sarà a Salerno

SALERNO 24 GEN Don Francesco Cristofaro, sacerdote calabrese, volto noto della tv, conosciuto in tutta Italia, presenterà il suo libro “Signore ti Prego con il Cuore” edito dalla Tau Editrice venerdì 31 Gennaio alle ore 19.00 presso la Chiesa Parrocchia di San Demetrio Martire .

Attraverso Questo libro l’autore invita a ritrovare se stessi nella preghiera, in un dialogo sincero e colmo di fede con il Signore Dio.

Don Francesco prende come punto di partenza alcuni salmi e attraverso la lettura e il commento di essi, ripercorre un viaggio dentro e fuori di se. In qualsiasi momento e in ogni pagina il lettore avrà la possibilità di rispecchiarsi e di mettere in esame e in discussione il suo personale cammino di fede. Il sacerdote racconta la sua storia.

Nato con una paresi alle gambe, lotta fin da subito per accettarsi e farsi accettare da quanti di lui dicevano “poverino”.

Nella preghiera ha chiesto per 18 anni la guarigione e, alla fine, ha ricevuto un grande miracolo.

Alla presentazione prenderanno parte giovani , associazioni , famiglie della provincia di Salerno .

Si ringrazia vivamente il Parroco della Chiesa di San Demetrio Monsignor Mario Salerno per la sua ospitalità .