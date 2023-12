Don Salvino Cognetti: La semplicità del cuore e abbandonati all’amore di Dio.

Da alcune settimane è in onda su Padre Pio Tv la quinta stagione del programma Fatti per il Cielo, ideato e condotto da Don Francesco Cristofaro. Di puntata in puntata sono diversi i temi trattati e gli ospiti presenti in studio e in collegamento. Tema di questa settimana è la famiglia. Una puntata per dire grazie alle famiglie, ai percorsi di vita insieme, ai sacrifici, alla bellezza di essere focolare e chiesa domestica. Tra gli ospiti Don Salvino Cognetti, uno dei sacerdoti più amati della Diocesi di Catanzaro – Squillace nonché Vicario Generale, al fianco dell’Arcivescovo Claudio Maniago.

Don Francesco Cristofaro, che ringraziamo per averci regalato in anteprima una clip in cui si celebrano i 62 anni di matrimonio di Maria e Roberto, ci ha anche anticipato di trattarsi di una puntata davvero bella. «Noterete gli occhi lucidi dei nostri occhi per l’emozione i loro sorrisi degli ospiti che ci insegnano che, nonostante la loro vita non è esente da difficoltà, hanno trovato in Gesù forza è consolazione».

«Bisogna abbandonarsi all’amore di Dio – ha detto Don Salvino – ed è necessario esortare le famiglie secondo una triplice dimensione: una vita fondata sulla semplicità del cuore, sulla lode di Dio e sul perdono reciproco».

Tra gli altri ospiti, Domenico e Mariella del cammino neocatecumenale e sposi da 31 anni e Giorgio e Cristina che a Perugia aprono quotidianamente le porte di casa a coppie e famiglie bisognose di ascolto. Oggi sono padrini di battesimo di oltre 100 bambini.

Anche i telespettatori possono dare il loro contributo di settimana in settimana interagendo sui canali social Fatti per il Cielo e rispondendo ai sondaggi social di Fabio Ciciotti.

Appuntamento, allora, domenica 28 ottobre su Padre Pio Tv, canale 145, alle 8:40 e alle 15:25.