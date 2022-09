Donate dalla Società “Abramo Printing & Logistics” mille mascherine al Comune di Marcellinara

MARCELLINARA (CZ) 2 MAG - Giunti al momento della ripartenza, continuerà l’obbligo di proteggersi attraverso mascherine e dispostivi di protezione.

Servirà un approvvigionamento continuo ma, nel frattempo, il Comune di Marcellinara ha potuto contare sull’impegno e generosità della Società “Abramo Printing & Logistics” di Catanzaro, che ha donato, con un’iniziativa estesa anche ad altri Comuni, dispositivi di protezione con lo slogan “mascherina altruista, indossandola aiuti il prossimo”.

“E’ bello sottolineare – ha dichiarato il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo – il gesto importante di solidarietà della Società Abramo Printing & Logistics, nella persona del Dottor Andrea Abramo, che ha donato al nostro Comune mille mascherine, per la distribuzione gratuita alla cittadinanza. A nome della nostra comunità - ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo - esprimo gratitudine e riconoscenza perché dimostra ancora una volta la grande forza della Calabria in questa lotta comune contro il nemico invisibile chiamato coronavirus. Da una parte la capacità aziendale di riconversione dell’attività per la produzione di dispositivi di protezione in tessuto non tessuto, dall’altra, la vicinanza concreta ai Comuni che stanno affrontando l’emergenza, con grande abnegazione e sacrificio, senza risparmio di forze ed energie, per garantire servizi, assistenza ed aiuto a tutti i cittadini”.

Le mascherine sono state realizzata in TNT 120gr/mq idrorepellente e prodotte in conformità a quanto previsto dal Decreto Cura Italia; sono utilizzabili in ambienti domestici, lavorativi e in luoghi pubblici, e non sono dispositivi ad uso medico. Un dispositivo di protezione, quindi, in tessuto tecnico idrorepellente che vuole evitare che i cittadini escano dalle proprie abitazioni coprendo naso e bocca con tessuti tradizionali o peggio senza nessuna protezione.

Indossando queste tipologie di mascherine – come è ormai noto - diminuisce la possibilità di contagiare il prossimo, nel caso in cui uno sia inconsapevolmente un soggetto positivo ma asintomatico; ecco spiegata la denominazione di “mascherine altruiste”.

I cittadini di Marcellinara sprovvisti di dispositivi di protezione possono richiederle contattando il numero di pronta assistenza attivato dall’Ente per l’emergenza coronavirus 334.6949774 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail emergenzacovid@comunemarcellinara.it.

Anche queste mascherine saranno così direttamente recapitate a domicilio, in tutta sicurezza, grazie anche all’impegno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.