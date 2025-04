Donatella Alamprese in viaggio "A sud del Cuore" - Nuovo Spettacolo a Firenze

Sul palco del Teatro di Cestello torna, con un nuovo spettacolo, Donatella Alamprese, raffinata cantante e affabulatrice, accompagnata da Marco Giacomini alla chitarra, Andrea Farolfi al violino e Amedeo Ronga al mandoloncello e contrabbasso, con la partecipazione di Antonello Minnei. "A sud del cuore", sabato 5 aprile alle 20,45 e domenica 6 alle 16,45, condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio tra le melodie appassionate del Sud Italia che arriveranno a fondersi con i ritmi sensuali dell'America Latina. Le note saranno dunque compagne del racconto di una dimensione umana che attraversa oceani e culture, valigie di ieri e di oggi, alla ricerca di nuove possibilità e speranze. Questo spettacolo, che vede anche l'apporto alla regia di Marcello Ancillotti, con le scene d'arte di Cecilia Micolano, celebra la ricca storia dell’emigrazione, attraverso affreschi di vita di coloro che hanno lasciato la terra natale nella speranza di afferrare, lontano da essa, una qualche opportunità. Canciones italiane, tango argentino e folklore latinoamericano si fondo in unica tradizioni. Le melodie vivaci e i ritmi coinvolgenti del Sudamerica, si intrecciano con la profondità emotiva e le storie delle canzoni napoletane e del sud Italia, con la magia di una eco che crea un dialogo senza confini. Ogni canzone e ogni storia sono omaggi alla resilienza e alla creatività di chi ha saputo trasformare la propria identità culturale in una nuova forma d’arte. La protagonista stessa, Donatella, raccoglie nel proprio bagaglio questi echi, che le derivano dalla sua stessa vicenda famigliare, dalle dolci asperità della Basilicata al sole abbagliante dell'Argentina. Un vissuto che l'ha resa quella cantastorie delle latitudini, che oggi la porta a esibirsi in tutto il mondo. Prenotazioni: 055.294609

Donatella Alamprese in viaggio a "Sud del Cuore"

Il nuovo spettacolo in scena al Cestello di Firenze

