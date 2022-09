Donna bruciata da marito: Santelli, Regione parte civile. Giunta Calabria ha deliberato costituzione in processo

CATANZARO, 29 MAG - "Lo avevo promesso in campagna elettorale e oggi l'ho fatto". Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria in relazione alla decisione della Giunta regionale calabrese che ha deliberato di dare mandato all'avvocatura regionale per la costituzione di parte civile da parte dell'ente nel processo che vede come parte offesa Maria Antonietta Rositani.



Maria Antonietta Rositani è la donna che l'ex marito Ciro Russo l'11 marzo del 2019, a Reggio Calabria, aveva tentato di uccidere gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. La donna, che aveva riportato gravi ustioni, rimanendo per lungo tempo in pericolo di vita, era stata trasferita nel Centro grandi ustioni di Brindisi dove e' stata curata fino alle dimissioni nello scorso mese di maggio.