Donne e Diritti è partito lo screening mammografico presso l 'ospedale di SGF

L'associazione Donne e Diritti comunica che da mercoledì 1 marzo è partito lo screening mammografico presso l 'ospedale di San Giovanni in fiore.

SAN GIOVANNI IN FIORE 3 MAR. - Molte sono le donne che hanno già usufruito del servizio e molte saranno ancora.

L'associazione sta collaborando, per velocizzare ed ottimizzare i tempi di attesa, con il settore screening dell'Asp di Cosenza raccogliendo i nominavi delle donne avente diritto allo screening, età 50- 69 anni.

Un doveroso ringraziamento va fatto al presidente della regione Roberto Occhiuto, al commissario Antonello Graziano e ad Anna Giorno, responsabile dello screening di Cosenza, che si sono prodigati per dotare l'ospedale di uno strumento di ultima generazione. Un grazie anche ai tecnici radiologi in servizio presso la radiologia dove il macchinario è ubicato.

Questo servizio è un primo risultato per l'attuazione dei Lea per cui tanto la nostra associazione si sta battendo.

Continueremo la nostra battaglia perché la strada per una riqualificazione del nostro ospedale ancora è lunga, ci stiamo battendo per far arrivare un radiologo che possa garantire le mammografie cliniche e stiamo lottando per nuovi medici per gli altri reparti.

Inoltre partirà a breve lo screening del colon retto e del carcinoma al collo dell'utero.

Altra battaglia che stiamo sostenendo è per l'arrivo del macchinario ecografico presso il nostro consultorio.

Donne e diritti