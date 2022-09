“Donne e Diritti”. Sit-in all'Asp di Cosenza e all'ospedale di San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE, 16 GIUG - Venerdì 18 Giugno prossimo “Donne e Diritti” insieme a tante altre associazioni, forze politiche e sociali, chiama alla mobilitazione, per l'ennesima volta la popolazione Sangiovannese, per difendere il diritto alla salute, impedire l'ennesima spoliazione e la riduzione dei servizi offerti dall'ospedale.

Contraddicendo tutti gli impegni assunti, nei mesi scorsi, nel corso di innumerevoli incontri, dal ministro Speranza, dai vari commissari straordinari regionali e dell'Asp di Cosenza, in questi ultimi giorni altri due medici sono stati tolti dall'attività ospedaliera. E' una vergogna ed un affronto ad una comunità di montagna fortemente provata dalla pandemia, privata della medicina territoriale, e sempre più preoccupata dal venir meno dei già carenti servizi ospedalieri pubblici.

Per questo motivo, invitiamo tutti a mobilitarsi ed a partecipare ai due sit-in che terremo, venerdì mattina, davanti l'ospedale di San Giovanni in Fiore e davanti la sede Asp di Cosenza.

Mentre a parole si parla di sbloccare le assunzioni previste dal Decreto Calabria, mentre si parla di nuovi e più ingenti investimenti nella sanità pubblica, nella realtà le scelte che il commissario dell’ASP di Cosenza, probabilmente in ossequio delle indicazioni ricevute dai livelli superiori, continuano a perpetrare tagli e riduzioni di servizi.

Basta! La popolazione di San Giovanni in Fiore, come tutta quella calabrese, merita pari diritti e tutela. Non siamo usciti dalla pandemia, non siamo nelle condizioni di definire quanti danni siano stati provocati dalla sospensione della cura di tutte le altre patologie e di cui prima o poi ci dovrà essere reso conto. Quello di cui siamo certe è che non siamo disposte ad essere prese in giro ed ad accettare passivamente impegni non mantenuti e degrado democratico.

Care Concittadine e cari concittadini, facciamo appello a voi, soprattutto ai giovani, a quanti vivete, come noi a San Giovanni, scendete in piazza con noi; sosteniamo insieme una battaglia giusta, perchè abbiamo il diritto alla salute.

Questa nostra rivendicazione è una priorità e non si tutela senza un rilancio, una riorganizzazione, un potenziamento dei servizi ospedalieri e della medicina dl territorio.

Venerdì 18 c.m tutti in piazza a continuare la lotta !

“Donne e Diritti “