Donne e Diritti: Solidarietà alle lavoratrici della Sirmeccanica di Catanzaro

SAN GIOVANNI IN FIORE 5 AGO - L'associazione Donne e Diritti esprime massima solidarietà alle lavoratrici della Sirmeccanica di Catanzaro che sono state licenziate subendo discriminazione di genere, poiché le lavoratrici Donne, in questa azienda, non possono rivendicare il pieno rispetto della propria professionalità e dell'inquadramento contrattuale.



Constatiamo, con molto rammarico, che nel 2021, nella Calabria che vuole cambiare, ancora la strada per la parità di genere è molto lunga e faticosa e le Donne subiscono sui luoghi di lavoro discriminazioni, abusi contrattuali e molestie.



Siamo vicine a queste lavoratrici, a queste Donne che sono state lese nei loro diritti fondamentali. "Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne."



Donne e Diritti