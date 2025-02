Dopo il successo degli open house di Firenze e di Milano, il 19 marzo a Torino LUCIA LOMBARDO torna con LE CASE DI LUCY, l’innovativo format immobiliare che trasforma la vendita di una casa in un viaggio artistico e culturale

Dopo il grande successo ottenuto a Firenze e a Milano, LUCIA LOMBARDO torna con LE CASE DI LUCY, l’innovativo format immobiliare che trasforma la vendita di una casa in un viaggio artistico e culturale.

Il 19 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, si terrà a Torino “LA DIMORA DELLA LUNA”, una serata unica per riscoprire l'innocenza e la bellezza dell'infanzia attraverso arte, cinema, musica e poesia. L’evento avrà luogo in una prestigiosa casa in vendita di 270 mq, situata in Corso Giuseppe Siccardi, che ha fatto da cornice alle riprese del film “Incompresa” di Asia Argento. Ingresso libero su prenotazione chiamando il numero 393 864 4022.

LUCIA LOMBARDO con LE CASE DI LUCY presenta un evento dove la casa del film “Incompresa” di Asia Argento si trasforma in un'esperienza immersiva che trae ispirazione dal celebre Discorso della Luna in cui Papa Giovanni XXIII affermava: "Date una carezza ai vostri bambini, sono la bellezza del mondo". Un messaggio che invita a riconoscere e proteggere l'innocenza e la purezza dei bambini, considerandoli non solo il futuro, ma anche il tesoro più prezioso e fragile che la nostra società possiede. È un invito a riscoprire la purezza, la meraviglia e la magia dell'infanzia.

L'evento sarà presentato da Giulia Salerno attrice protagonista del film “Incompresa” di Asia Argento e sarà arricchito dalla regia di luci e audio di Mao (Mauro Gurlino), dalla musica del pianista Luca Verri, dalle poesie della Casa della Poesia Torino, e dalle opere della pittrice internazionale Laura Mancarella creando un'atmosfera magica che farà tornare i partecipanti bambini, celebrando l'infanzia con quella purezza che il Papa ha descritto come la bellezza del mondo.

LE CASE DI LUCY è l’innovativo format immobiliare italiano ideato da Lucia Lombardo che si ispira al concetto internazionale di Open House, già affermato con successo in diverse parti del mondo. Diversamente dalle tradizionali agenzie immobiliari, questo approccio trasforma le vendite in autentici eventi, creando un’atmosfera unica fatta di incontri, emozioni e storie. Ogni Open House diventa un’occasione per scoprire non solo una proprietà, ma anche la sua anima. Durante gli eventi, Lucia trasforma ogni immobile in un vero e proprio set cinematografico, arricchendolo con tematiche diverse. Il risultato è un’esperienza immersiva in cui ogni casa diventa protagonista di una storia. Attraverso il suo brand LE CASE DI LUCY, nato in collaborazione con RE/MAX Valori, Lucia dimostra come sia possibile unire arte e mercato immobiliare. L’obiettivo de “La Mary Poppins del mercato immobiliare” è far scoprire agli acquirenti le infinite potenzialità di ogni casa, celebrandola non solo come un semplice investimento, ma come un luogo ricco di vita, calore e creatività.

«Sono molto felice di questo progetto, che mi permette di rompere gli schemi tradizionali legati alla figura dell'agente immobiliare – dichiara Lucia Lombardo – Non si tratta solo di vendita, ma di un'opportunità per combinare energia, arte e creatività. Per me ogni casa ha un'anima che merita di essere scoperta e vissuta, e il mio obiettivo è che chiunque la visiti possa sentirla, emozionarsi e immaginarsi in quel luogo. Ho scelto di interpretare questo film a modo mio, entrando nel cuore della protagonista, dando voce alla sua tenerezza e celebrando la purezza più autentica della sua innocenza. Come diceva il Papa, i bambini sono la bellezza del mondo, e per questo ho voluto portare questa bellezza in una casa che invita a guardare la luna con gli occhi di un bambino, riscoprendo la meraviglia del mondo che ci circonda».

Lucia Lombardo è una giovane imprenditrice milanese che ha saputo unire la sua passione per l'arte e la creatività con il mondo immobiliare. Dopo un passato da artista che ha collaborato con nomi importanti del panorama musicale italiano, come Renzo Fantini, manager di Paolo Conte e Vinicio Capossela, nel 2022 ha fondato il brand Le Case di Lucy (RE/MAX Valori) con l’intento di rivoluzionare il settore immobiliare. Il suo concetto innovativo di "Open House" trasforma la vendita di un immobile in un evento esperienziale, dove ogni casa diventa un set cinematografico tematico, raccontando una storia che coinvolge gli acquirenti. Questi eventi, che combinano arte, cultura e territorio, sono un successo crescente, dimostrando come si possa rivedere l'approccio alla compravendita di immobili.