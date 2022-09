CalcioMercato Doudou Mangni, sfuma la trattativa: polemiche Catanzaro-Cesena. arriva Ardizzone

Doudou Mangni, sfuma la trattativa: polemiche sull'asse Catanzaro-Cesena. Intanto arriva Ardizzone

Doudou Mangni, fuma, senza non poche polemiche, la trattativa che avrebbe portato Doudou Mangni in bianconero. "Si è trattato di una lunga trattativa nel corso della quale la società bianconera ha cambiato più volte le condizioni che erano state concordate", attacca senza troppi giri di parole il direttore sportivo dell’US Catanzaro Pasquale Logiudice sul sito ufficiale della squadra.

"Oltre alla fake news dei problemi fisici del calciatore che poteva essere facilmente smentita sottoponendolo alle visite mediche di routine, ci è stata richiesta anche la sottoscrizione di una scrittura privata, quasi che ancora ci trovassimo a militare in un campionato dilettantistico. Così, senza esitazioni - conclude - affermo che la trattativa non è andata a buon fine per motivazioni che non sono certo addebitabili né Catanzaro né alle condizioni di Mangni”.

Il Cesena FC, attraverso una nota, "accoglie con disappunto le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo dell’Us Catanzaro 1929, Pasquale Logiudice, al sito ufficiale del club. Il Cesena FC smentisce infatti categoricamente di aver più volte modificato i termini della trattativa avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Doudou Mangni e ancor più di aver richiesto la sottoscrizione di una scrittura privata, pratica come noto vietata dai regolamenti federali".

Dalla Virtus Entella è intanto arrivato Francesco Ardizzone. Il centrocampista palermitano ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2021. Ventotto anni il prossimo 17 febbraio, Ardizzone fa esordio tra i professionisti con la maglia della Reggiana disputando due campionati di Prima Divisione tra il 2011 e il 2013. Segue il passaggio alla Pro Vercelli dove si ferma per tre stagioni e mezza, conquistando una promozione in serie B. Nel gennaio del 2017 passa alla Virtus Entella: in maglia biancoceleste una retrocessione in C1 ma anche l’immediato ritorno tra i cadetti al termine dello scorso campionato. In carriera Ardizzone - che a Cesena giocherà con la maglia numero 17 - vanta 190 presenze tra i professionisti e 13 reti. Notizia segnalata da (Cesena today)