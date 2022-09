Dramma a Bovalino. Perde la vita un bambino di 11 anni travolto da un mezzo

BOVALINO (RC), 27 AGO - E’ una di quelle notizie che lasciano sgomenti e che non si vorrebbero mai dare! Nella serata di ieri, a Bovalino (Rc), ha perso la vita in un incidente stradale un bambino di appena 11 anni, Giovanni Nirta, originario di San Luca ma residente a Bovalino. Il ragazzo, che si trovava in sella ad una bici elettrica nei pressi della SS. 106 jonica vicino all’uscita di un noto centro commerciale (“La Galleria”) è stato colpito e travolto da un’auto che stava transitando da li proprio in quel momento. Da quanto è dato sapere, alcuni passanti resosi conto della gravità dell’incidente hanno immediatamente chiamato i soccorsi che appena giunti sul posto hanno constatato che il ragazzo era ancora in vita ma, purtroppo, durante il trasporto verso l’Ospedale Civile di Locri si è concretizzato il dramma, ossia il decesso del ragazzo causa le gravissime ferite riportate nell’incidente. Subito è partita l’indagine disposta dalla Procura della Repubblica di Locri che ha immediatamente disposto il sequestro dei due mezzi. Le indagini sono condotte dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. Com’è ovvio, la notizia ha destato clamore e gettato sconforto in tutto l’ambiente cittadino, un ambiente già abbondantemente provato da una serie di incidenti che hanno reso ancora più calda questa estate 2021.