Dramma familiare a Francavilla Fontana: muore 44enne accoltellato dal padre

Francavilla Fontana (Brindisi) – Un tragico episodio di violenza familiare ha scosso la comunità di Francavilla Fontana, nel Brindisino. Un uomo di 44 anni è morto nelle scorse ore all'ospedale 'Perrino' di Brindisi, dopo essere stato accoltellato dal padre, un 71enne, al culmine di una lite avvenuta nella giornata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, l'acceso diverbio tra padre e figlio sarebbe degenerato fino al drammatico epilogo. Le motivazioni della lite sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire il contesto e le circostanze che hanno portato al fatale accoltellamento.

Il padre è stato arrestato e ora si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri di Francavilla Fontana stanno conducendo le indagini per fare luce sui dettagli della vicenda, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali precedenti segnalazioni di tensioni familiari.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Gli abitanti del quartiere descrivono i due uomini come persone conosciute in paese, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo così drammatico.

Le prossime ore saranno cruciali per comprendere meglio il quadro della tragedia. Intanto, il dolore per la perdita del 44enne e il destino del padre, ora accusato di omicidio, segnano profondamente il piccolo centro del Brindisino. (Immagine archivio)