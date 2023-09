Drammatico incidente nel Centro di Arco: Donna di 80 Anni Investita da Pick-up

Tragico incidente al centro di Arco: Donna di 80 anni gravemente ferita. Un drammatico incidente è avvenuto nel cuore di Arco, dove una donna anziana di 80 anni è stata investita da un veicolo pick-up lungo via Marconi, proprio di fronte al Casinò locale. La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove attualmente lotta per la vita in condizioni critiche. Accompagnava la vittima anche sua figlia, di 57 anni, la quale ha riportato ferite meno gravi.

Le circostanze dell'incidente sono al centro delle indagini condotte dalle autorità competenti, che stanno valutando l'intera dinamica dell'investimento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente il personale sanitario, che ha provveduto al trasporto dell'anziana donna, così come i vigili del fuoco volontari di Arco e gli agenti della polizia locale dell'Alto Garda. La comunità locale è sconvolta da questo tragico evento e resta in attesa di ulteriori sviluppi mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulla vicenda.