Droga: aveva in casa marijuana divisa in dosi, denunciato

Droga: aveva in casa marijuana divisa in dosi, denunciato. Controlli e perquisizione della Polizia di stato nel Vibonese

VIBO VALENTIA, 18 GEN - Aveva in casa 80 grammi di marijuana suddivisa in dosi e pronta ad essere venduta al minuto.

Un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato a Vibo Valentia.



La sostanza stupefacente è stata individuata dagli agenti, nell'ambito di un servizio di controllo a carattere provinciale svolto congiuntamente sul territorio da personale della Squadra Mobile con l'ausilio delle Volanti, del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare a casa dell'uomo, nella zona della frazione Bivona, sono stati trovati anche un bilancino e materiale vario per il confezionamento. Nell'ambito delle medesime attività un'altra persona è stata denunciata in stato di libertà dopo che nella sua abitazione è stato trovato e sequestrato del munizionamento calibro 12 abusivamente detenuto. (Ansa).