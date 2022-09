Droga: Catanzaro, 30enne trovato in possesso di 1,9 kg di marijuana, arrestato

Droga: trovato in possesso di 1,9 kg di marijuana, arrestato, Stupefacente scoperto e sequestrato dai Cc in un suo casolare

CATANZARO, 04 OTT - I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari, a Catanzaro, con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, V.F., di 30 anni, con precedenti di polizia. L'uomo, fermato per un controllo a bordo di un'autovettura nell'area sud del capoluogo, è stato trovato in possesso di una sigaretta fatta artigianalmente contenente marijuana.



La cosa ha insospettito i militari che hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare. In un casolare adiacente all'abitazione nella disponibilità di V.F. sono stati trovati quasi due chili di marijuana, un bilancino e due piante della stessa varietà di diverse dimensioni. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.