Calabria. Droga: deteneva marijuana e cocaina, arrestato 39enne

Droga: deteneva marijuana e cocaina, arrestato. Corigliano Rossano, aveva nascosto lo stupefacente in tombino

CORIGLIANO ROSSANO, 11 LUG - Un uomo di 39 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti del Commissariato di Ps di Corigliano Rossano con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, dopo alcuni giorni di osservazione, pedinamenti e controlli con apparecchiature elettroniche, hanno documentato una cessione di sostanza stupefacente.

A seguito di una perquisizione sono stati trovati 25 grammi di marijuana nascosti in un tombino e due grammi di cocaina già suddivisa in cinque dosi pronte per la vendita.

In aggiornamento