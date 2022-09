Droga: nascondeva 760 gr di marijuana in una stalla, arrestato

Droga: nascondeva 760 gr di marijuana in una stalla, arrestato. Ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio un 65enne

ROCCELLA IONICA, 30 OTT - Nascondeva all'interno di una stalla di sua proprietà 760 grammi di marijuana essiccata e pronta per essere suddivisa in dosi e venduta. Un sessantacinquenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Roccella Ionica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia, assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, nell'ambito di servizi volti alla ricerca di armi, droga ed esplosivi, hanno trovato la sostanza stupefacente all'interno di alcuni sacchetti di plastica. A seguito di un'altra perquisizione in un distinto servizio, i carabinieri hanno trovato circa 300 munizioni e numerosi bossoli di vario calibro e un fucile da caccia nascosto sotto il materasso del letto di un'abitazione. Quattro le persone, tra i 52 e i 74 anni, denunciate in stato di libertà.