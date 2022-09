Droga: nel catanzarese, nascondeva cocaina in un vaso da fiori, arrestato

Droga: nascondeva cocaina in un vaso da fiori, arrestato. Stupefacente scoperto da Cc durante perquisizione domiciliare

SOVERATO, 14 APR - Aveva nascosto in casa, sotto la terra di un vaso da fiori, 15 grammi di cocaina. Un trentenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Soverato a San Sostene, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di una perquisizione nell'abitazione del trentenne, hanno trovato la sostanza stupefacente che era stata suddivisa in dosi da un grammo contenuti all'interno di15 involucri di colore bianco termosaldati. Durante la perquisizione sono stati trovati anche materiali per il confezionamento e la pesatura assieme a 1.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. In un'altra attività, a Satriano, i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un ventiduenne di Chiaravalle Centrale che nascondeva all'interno dell'auto una busta in plastica trasparente con all'interno 100 grammi di marijuana.