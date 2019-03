Droga: smantellata banda in Brianza, 4 arresti e 6 divieti dimora

MILANO, 8 MARZO - Smantellata una banda di spacciatori in Brianza con l'arresto di quattro persone e i divieti di dimora in Lombardia per altri sei. I Carabinieri Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone di cui tre marocchini, sei italiani ed un moldavo. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, aggravata dall'uso delle armi, nei pressi della fermata ferroviaria delle Ferrovie Nord di Cesano Maderno-Groane. Tre sono finiti in carcere, uno ai domiciliari e gli altri hanno ricevuto divieti di dimora in Lombardia. Le indagini, avviate nell'ottobre del 2018, su iniziativa della Procura della Repubblica di Monza e condotte dalla Tenenza di Cesano Maderno, hanno permesso di ricostruire le dinamiche e la struttura criminale del sodalizio, monitorandone gli spostamenti, analizzando il modus operandi e le relazioni tra i soggetti. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso della conferenza stampa che si terra' alle ore 12:00 presso la sala stampa del Comando Provinciale di Milano, in via della Moscova 19/21