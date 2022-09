Droga: spaccio di cocaina in pizzeria, 8 misure cautelari. I carabinieri di Modena hanno documentato 270 cessioni

MODENA, 25 APR - Una pizzeria a gestione familiare di Nonantola (Modena) come centro di spaccio di cocaina. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Modena insieme ai colleghi di Cirò Marina (Crotone) hanno eseguito 8 misure cautelari: 3 in carcere, 1 ai domiciliari e 4 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.



Si tratta dell'esito dell'operazione 'Piazza family 2', seguito di un precedente filone che aveva portato all'arresto di un componente della stessa famiglia, sempre per possesso di un ingente quantitativo di cocaina, e anche al sequestro del locale.



L'indagine, condotta dal 2018 al luglio 2020, ha permesso di documentare, grazie ad attività tecniche e testimonianze, oltre 270 cessioni di cocaina a numerosi acquirenti, di cui 65 identificati, che si recavano nella pizzeria fingendo di acquistare pizze e ricevendo invece cocaina.