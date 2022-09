Droga: traffico internazionale, 13 condanne a Catanzaro. Il dettaglio

Droga: traffico internazionale, 13 condanne a Catanzaro. Coinvolta una cellula criminale legata a cosca Mancuso

CATANZARO, 08 LUG - Tredici condanne per altrettanti componenti della cellula criminale legata ai Mancuso accusata di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dalle modalità mafiose e detenzione di armi.



Il gup distrettuale di Catanzaro Matteo Ferrante ha condannato Giuseppe Accursio a 4 anni e 8 mesi di reclusione; Giovanni Battaglia a 8 mesi; Daniele Bosco a 5 anni; Francesco Carmelo Ceravolo a 20 anni; Carlo Ciccia a 9 anni e 8 mesi; Giorgio Mariani a 9 anni e 8 mesi; Tonino Mazzaferro a 20 anni; Ivo Menotta a 10 anni e 2 mesi; Pantaleone Perfidio a 8 mesi; Santo Tucci a 3 anni e 10 mesi. Secondo l'accusa, rappresentata in aula dal pm Annamaria Frustaci, il gruppo era riconosciuto sul mercato tanto da essere punto di riferimento per l'approvvigionamento di cocaina anche per altri clan come i Mazzaferro di Gioiosa Jonica. Il traffico di cocaina con il Venezuela era milionario. Secondo l'accusa, gli imputati riuscivano ad acquistare la cocaina a 8 mila dollari al chilo e a rivenderla a 46 mila euro.

In aggiornamento