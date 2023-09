Drone della Regione svela piromane: Il Governatore Occhiuto dichiara 'Tolleranza zero' sugli incendi in Calabria

Incendi: Occhiuto, piromane sorpreso grazie a drone Regione "Abbiamo messo in campo tutto il possibile, tolleranza zero"

Il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sul suo profilo Facebook, riferisce di un altro piromane sorpreso e denunciato ai carabinieri grazie ad un drone della Regione.

"La Calabria - afferma Occhiuto nel video - è una regione civile

Però ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi come questo che abbiamo beccato. La cosa assurda é che ha tentato anche di abbattere il drone che lo stava riprendendo, lanciandogli contro alcune pietre. Ma da dove viene? Dalle caverne?".

"Abbiamo messo in campo - aggiunge il Governatore - tutto quello che potevamo mettere per combattere gli incendi. Sono impegnati il personale ed i volontari dell'azienda in house della Regione Calabria verde e della Protezione civile. Quest'anno stiamo impiegando ben 30 droni perché l'unico modo per contrastare la stupidità di chi rovina i boschi della Calabria é la deterrenza.