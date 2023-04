E’ aumentata a dismisura la temperatura globale meteorologica nel 2022.

A dirlo è l’organizzazione meteorologica mondiale diche che “ la temperatura del 2022 è di 1.15 gradi oltre la media”.

In quanto la temperatura media globale per il 2022 è risultata essere di 1,15 gradi oltre la media del 1850-1900 e gli anni dal 2015 al 2022. Oltre a questo lo scioglimento dei ghiacciai e l’aumento del livello del mare andrà avanti per moltissimi anni. Questo è quello che ci fanno notare dall’ultimo ltimo rapporto annuale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), pubblicato oggi a Ginevra alla vigilia della Giornata della Terra 2023.

Davì Massimo