È Melinda Miceli Premio donna Italiana 2023

La nota scrittrice contemporanea e internazionale Melinda Miceli è stata insignita del Premio Donna Italiana 2023.

A decretare la Sua premiazione il Presidente dell'Associazione Comunicazione Globale Antonio Omero con la seguente motivazione: "Al prestigio di un' Eccellenza letteraria eclettica e istituzionale, che ha elevato l'immagine dell'Italia nel mondo".

Il suo curriculum dalle molteplici attività letterarie, tutte volte a celebrare il Bello e i territori sotto ogni forma con opere asseverate dai riconoscimenti istituzionali più prestigiosi riporta in mente il concetto di meritocrazia.

Aggiungerei però donna di ogni anno, in quanto la dottoressa Miceli supera il concetto del tempo diventando icona di quel particolare modo di intendere l'arte che fa parte dell'humus Mediterraneo ma anche nordico.

Critico d'arte e cinematografico, Saggista, Scrittrice, poetessa insignita di onorificenze e premi altamente prestigiosi, rappresenta un nuovo umanesimo che sa coniugare i paradigmi classici con le nuove sfide tecnologiche. Accademica e madrina di Wikipoesia è promotrice di concorsi internazionali che portano alla ribalta artisti non omologati e di prestigioso valore. Riconosciuta dalla Proloco Italiana come saggista magistrale, ha avuto anche medaglia e coppa d'onore per la sceneggiatura del film Sbarre di Ovidio Martucci. Attualmente è principalmente Critico di Enciclopedia d’arte italiana e direttore artistico onorifico di Corriere Nazionale e Stampa Parlamento.

Scrittrice Dannunziana e stendhaliana ha dimostrato con il suo Templaris Compendium di poter rappresentare il Sacro sotto vari aspetti attraverso la Sua sofisticata cultura. Il testo è stato infatti rieditato e tradotto in spagnolo "Templarios" da Ediciones Matrioska divenendo l'emblema stesso della casa editrice trai cui autori ci sono numerosi gran maestri di ordini religiosi, dinastici etc.. Le Sue Ultime opere sono dedicate a un grande e iniziato e all'eterna lotta tra la luce e l'ombra citiamo I titoli: "Il Conte di Saint-Germain" "Il segreto di Notre Dame".

Leggendo la sua biografia ci si accorge che Ella stessa è un romanzo stilisticamente prezioso, intriso di letteratura; fin dai suoi 17 anni al liceo Classico inizia a vincere premi nazionali con la Sua forbita ed eloquente scrittura intrisa di simbologia e poesia. Una carriera rarissima che fa onore alla Repubblica Italiana nel mondo.

SCRITTRICE ISTITUZIONALE, CRITICA LETTERARIA, STORICO D’ARTE, CRITICO CINEMATOGRAFICO, POETESSA INDOTTRINATA, ORGANIZZATRICE DI EVENTI E PREMI, DIRETTORE ARTISTICO ONORARIO DI NUMEROSE RIVISTE, POETESSA INSERITA NELL’ALBO D’ORO DI WIKIPOESIA

Biografia

Melinda Miceli, nata ad Augusta, vive a Siracusa. Dopo il liceo classico e l’università di lettere classiche, viaggia e trasfonde la sua multiforme ispirazione in versi antropologici e saggi didattici e multidisciplinari come “Il lago di Lentini”, ” Tesori di Siracusa”, “Siracusa e le meraviglie dell’Unesco” adottato dall’università”, Attraversando Noto barocca e l’Eloro”, Attraversando la nostra storia, Melilli e i paesi Iblei etc ….arricchiti da riferimenti geologici, idrografici, simbolici, toponomastici, araldici, letterari e filosofici. Già nel 2006 per le sue scoperte medievali riceve una laurea honoris causa dalla prestigiosa “Università di Cantherbury” e una in giornalismo dalla Landsfield, Ecumenical University. Vincitrice di bandi CEE, Unesco, ONU, con patrocini regionali e provinciali ha scritto saggi didattici per le scuole di Siracusa e la Sicilia. Per il suo linguaggio nobile è raffinato è definita scrittrice Dannunziana e di “eleganza standhaliana”.

Ha insegnato nelle scuole secondarie come esperto esterno e in un master post-laurea Storia della Sicilia, Arte, giornalismo, Letteratura, Marketing turistico. Come pubblicista ha scritto più di 3000 articoli e reportage sulla storia e l’arte del territorio siciliano ed Europeo arricchiti da riferimenti simbolici per Notabilis, La Domenica, Il Ponte, Il Cammino, Informa Sicilia, Libertà, Globus, Ars Magistris, Ok arte, Luz Cultural, Arts Direct, Artes Tv Web, Corriere Nazionale, Corriere Puglia e Lucania, Progetto Radici, Stampa Parlamento. Dal 2015 al 2017 Melinda Miceli è definita dalla stampa scrittrice mietitrice di premi e trofei letterari; Nominata Premio Donna Siciliana dal 2015 per la scrittura e l’arte, al 2017 come Critico Letterario e Artistico. Venere Mediterranea 2016 per la letteratura, Premio Cultura Siciliana 2017, Premio Valle dello Jato, Premio Arte Pentafoglio 2017, 2016 Premio Letteratura Città di Acireale, Ippogrifo d’Oro 2017 per la letteratura, Attestato di Merito Istituzionale 2018 alla carriera Ars Magistris, Sigfrido d’oro alla carriera, Premio Sicilia Cultura 2020 etc…Dal 7 gennaio 2019 è direttore artistico onorifico dell’Ippogrifo d’oro e inizia a scrivere per l’Enciclopedia dell’arte italiana.

Dal 2017 al 2019 è stata Critico d’arte onorario e direttore artistico onorifico di Ok arte Milano, Ars Magistris, Arte storica, Explorer of art. Tuttora é direttore artistico onorifico per Corriere Nazionale, Stampa parlamento, Corriere PL, Informa Sicilia, Arts Direct, Luz Cultural nonché referente di Agenzia Stampa, Oggi, Gente, Gotha TV, Artes Tv Web, dove fa divulgazione culturale su luoghi e artisti selezionati. Vicario Internazionale per la Cultura e l’Arte dell’Ordine dei Templari nel 2018 ha istituito il Concorso Internazionale delle Cattedrali d’Occidente di cui è Presidente e il Premio Internazionale d’Arte Giotto dedicato alle Eccellenze della Cultura. Da giugno 2022 Melinda Miceli per aver vinto il Premio di poesia araba “La Fenice” è riportata su su Wikipoesia nell’albo d’oro dei poeti italiani. Nel 2023 riceve il Premio Essere siciliani e la menzione d’onore al Trofeo penna d’autore.

È autrice del celebre saggio Templaris Compendium, in spagnolo "Templarios", tradotto dalla casa editrice Ediciones Matrioska, Spain considerato il vertice della letteratura templare del 21^ secolo. Nell’aprile del 2022 pubblica Il Conte di Saint-Germain vita e misteri di un grande Iniziato. Nello stesso anno riceve la nomina di Console e Accademico di Wikipoesia con medaglia d’onore della Repubblica dei poeti, seguirà il Premio Capitolino d’oro della ADUOMSSAN nobile accademia Dinastica Universitaria, Premio alla Carriera della Norman Academy di Giulio Tarro, e la sua investitura a Commendatore per la Sicilia del Supremo Ordine internazionale di San Michele Arcangelo. Si citano la nomina a Commissario per Siracusa dell’istituto del Buon Samaritano a Presidente Anim Sicilia, Associazione italiani nel mondo, Accademico di Federiciana Università, Attestato di Eccellenza Europea della letteratura da Anim e Stampa Parlamento. A settembre vince il Premio Donna Italiana 2023 per la sua carriera letteraria internazionale.