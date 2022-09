È nato nuovaclassica.it, un portale gratuito per artisti in cerca di casa discografica

Finalmente, dopo quasi due anni di lavoro, è nato il nuovo portale di musica NUOVACLASSICA.IT. Ideato da un gruppo di professionisti del settore discografico, editoriale e di comunicazione strategica, nuovaclassica.it ha come mission quella di offrire visibilità GRATUITA a musicisti, cantanti, cantautori, compositori, autori di canzoni e colonne sonore che cercano contatti con produttori, promoter, addetti i lavori e che cercano un potenziale target.

“Supervisionato e garantito della casa editrice musicale milanese LONG DIGITAL PLAYING Srls (www.longdigitalplaying.com), fondata da me insieme a Lucilla Corioni e Roberto Padovan nel 2018 – ha dichiarato Luca Bonaffini (che è stato amministratore unico di Comunicarti Srl dal 2000 al 2002 e Presidente di C7 ART&MUSIC Srls dal 2016 al 2018) – nuovaclassica.it ha come obbiettivo quello di diventare una sorta di geo-social network orientato all’individuazione di talenti sui quali far confluire investimenti diretti alla loro crescita professionale e di immagine.”

Al momento nuovaclassica.it si trova nel primo step , ovvero quello che – dopo circa otto mesi di pianificazione strategica –avrebbe dovuto far diventare il portale come vetrina “a pagamento” (seppur con prezzi simbolici) che però, a causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e particolarmente la regione Lombardia, per favorire tutti gli artisti in difficoltà, ma che vogliono interagire col mondo musicale, ha deciso di mettersi a disposizione gratuitamente per tutti.

“ Siamo partiti con i primi 35 candidati alla SETTIMA NOTA 2020 (www.lasettimanota.it) e abbiamo chiesto ai nostri partner societari di affiancarci e di sostenerci attraverso una campagna di divulgazione del materiale audio e video raccolto durante le audizioni, o meglio gli incontri, che si sono svolti in via del Gonfalone a Milano prima delle ordinanze restrittive – continua Bonaffini - Da lì, anche LA SETTIMANOTA gara ha potuto ripartire. Così, attraverso i LIKE (nella pagina vota anche tu del portale) che si conquisteranno i 35 partecipanti che sono stati scelti, sarà possibile estendere la play-list (compilation) dei DIECI individuati dalla DIREZIONE ARTISTICA (come previsto da regolamento iniziale) ad altri DUE, facendo in modo che i candidati al Premio finale (contratto discografico) diventino DODICI, grazie ad una sorta di consenso popolare.”

Nel frattempo, con lo slogan #iorestoacasa, gli artisti che invieranno a info@nuovaclassica.it:

- un breve curriculum

- una foto pubblicabile in bianco e nero

- un video live (anche registrato con un telefonino purché in orizzontale)

potranno essere, dopo attenta valutazione della D.A., potranno essere inseriti sul portale.

Lo spettacolo continua e soprattutto , come cita lo slogan di Bonaffini e del suo staff, #lamusicauccidelamorte.