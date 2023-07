È online il video di "Luna Rossa", il primo singolo di Francesco Maria Gallo, estratto dal suo nuovo album "Orlando Opera Rock".

È online il video di “LUNA ROSSA”, il primo singolo di FRANCESCO MARIA GALLO estratto da “ORLANDO OPERA ROCK” il suo nuovo album, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://lnk.to/jME7L72o).

Il video, per la regia dello stesso Francesco Maria Gallo e il montaggio di Alessandra Vigoretti, è visibile al seguente link: https://youtu.be/7EDfqjktWSA.

«Nel videoclip viene rappresentata una delle invasioni più spietate che abbia mai macchiato la storia umana: l'invasione guidata da Papa Urbano II – dichiara Francesco Maria Gallo – Le immagini ci rendono testimoni di un momento straziante che cattura l'anima di un uomo musulmano, costretto a contemplare impotente la morte della sua amata per mano dei crociati. Il villaggio, una volta vibrante di vita, è ora ridotto a un desolato campo di distruzione. La sua rabbia è palpabile, ma viene sopraffatta dalla disperazione che lo rende impotente di fronte a un tale abominio. Questa storia prende una svolta sorprendente, proiettandoci nel presente e rivelando le conseguenze di una guerra attuale. La storia dell'umanità dovrebbe insegnarci qualcosa. Dovrebbe fungere da severo monito per le generazioni presenti e future. Tuttavia, purtroppo, la storia continua a mancare nel suo proposito».

“Orlando Opera Rock”, attraverso un’inedita sovrascrittura, rappresenta la prima opera rock ispirata all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. Composto da 12 brani inediti e dalla nuova versione di “Ventu” (brano originariamente pubblicato nel 2010), il nuovo progetto discografico di Francesco Maria Gallo è un concept album che narra la storia dell’umanità. Un percorso musicale e lirico che descrive il viaggio di un Orlando inedito, ripercorrendo la linea temporale a partire dalla crocefissione di Gesù sino ad arrivare ai giorni nostri.

Il disco vanta la partecipazione di numerosi artisti italiani di fama internazionale, come il chitarrista Ricky Portera, il bassista Pier Mingotti il chitarrista Pietro Posani, il batterista Stefano Perez Peretto, le flautofonie di Simona Rae e la giovane rapper Anna Padalino.

Questa la tracklist dell’album “ORLANDO OPERA ROCK”: “Overture”, “Maria Maddalena”, “Salem” con Simona Rae, “Luna Rossa”, “Voyager” con Ricky Portera, “Nairobi”, “Berlino” con Anna Padalino, “1970” con Ricky Portera e Saverio Romano, “Amore Radioattivo”, “Il silenzio sa dire”, “Baby Boom”, “Saluterò di nuovo il sole” con Simona Rae e “Ventu” con Simona Rae.

Francesco Maria Gallo è un cantautore, autore televisivo, storyteller, comunicatore. Ha scritto diversi format televisivi per Rai 1 e Rai 2 tra i quali “Suicidi Letterari: Morire di penna nel ‘900” (Rai 2), “Il Premio per il Lavoro” (due edizioni per Rai 2 e una edizione per Rai 1) e “The voice of ethics” (TED televisivo sull’etica dell’innovazione trasmesso in diretta su piattaforma Sky). Ha collaborato con Silvia Ronchey e Beppe Scaraffia come consulente autorale al “Festival della poesia di Sanremo” (Rai 2). È stato fondatore, frontman e autore dei Calabrolesi Rock Band e successivamente di Legality Band Project, entrambe rock band che promuovono etica e legalità. Nel 2010 ha ricevuto il Leone d’oro di Class CNBC per la comunicazione sociale. Nel 2021 scrive e pubblica “Inferno Opera Rock”, ispirata alla prima cantica della Divina Commedia.

