È uscito oggi “Afro”, il nuovo EP superstar latina Ozuna.

È uscito oggi “Afro”, il nuovo EP della pluripremiata superstar latina OZUNA. Da oggi online il video del singolo “Tucu” ft. Amarion.





È uscito oggi in digitale “AFRO”, il nuovo EP della pluripremiata superstar latina OZUNA.

Contiene “TUCU” ft. AMARION, il nuovo singolo di cui da oggi è online il videoclip girato a Porto Rico per la regia di Fernando Lugo: (86) Ozuna feat. Amarion - TUCU (Video Oficial) - YouTube.

Prodotto dallo stesso Ozuna insieme a Vincente Saavedra e al music engineer Hi Music Hi Flow, “Afro” è l’ottavo progetto discografico di Ozuna. L’EP è caratterizzato da un beat tipico della musica afro influenzato da quello urban-caraibico e dalla voce armoniosa dell’artista, che si traduce in una serie di brani contraddistinti da una perfetta atmosfera estiva.

Questa la tracklist di “AFRO”: “Una Perla Es SJ”, “Isla Desierta”, “Tucu” ft. Amarion, “Acuarela”, “Eva Longoria” ft. Davido, “Curarme El Alma” e “Soso” con Omah Lay.

Quest’estate Ozuna sarà impegnato nell’Ozuna Afro Euro Tour, la tournée europea durante la quale presenterà per la prima volta dal vivo i brani contenuti nel suo ultimo EP. La data italiana del tour si terrà il 20 luglio a Milano nell’ambito del Milano Latin Festival.

Il pluripremiato cantante e cantautore portoricano OZUNA è uno degli artisti della musica latina più iconici e ascoltati in tutto il mondo. Dagli inizi della sua carriera nel 2015, Ozuna ha ricevuto numerosi riconoscimenti: è stato inserito nella lista delle persone più influenti secondo il Time Magazine (2019) e ha vinto il BMI Award come Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e come Contemporary Latin Song of the Year per il singolo “Taki Taki” (2020). A novembre 2020 si è aggiudicato i suoi primi due Latin GRAMMY per la collaborazione con Rosalía nel brano “Yo x Ti, Tú x Mí”. Ha ricevuto il premio Extraordinary Evolution Award ai Latin American Music Awards del 2021 e il premio Solidarietà ai Soberano Awards 2021, tenutisi nella Repubblica Dominicana, per il suo impegno sociale.

Nell’estate del 2022 è tornato in tournée in Europa, esibendosi in Spagna, Francia e Italia e registrando il tutto esaurito. Ad agosto 2022, insieme al rapper congolese-francese Gims e a RedOne, pubblica il singolo “Arhbo”, colonna sonora ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022. A ottobre dello stesso anno esce il suo quinto album, “OzuTochi”, seguito dal più grande debutto in lingua spagnola su YouTube del 2022, “Monotonía”, con la collaborazione con la superstar colombiana Shakira. A novembre 2022 ha ricevuto un riconoscimento da Sony Music Latin per aver superato i 50 miliardi di streaming audio e video con i suoi album da solista, “Odisea”, “Aura”, “Nibiru”, “ENOC” e “OzuTochi”. Il 18 dicembre 2022, si è esibito dal vivo in occasione della cerimonia di chiusura della FIFA World Cup Qatar 2022.

www.auramusic.com/ozuna

www.instagram.com/ozuna/ - www.facebook.com/ozunapr/ - www.tiktok.com/@ozuna

www.youtube.com/channel/UCjIA3wwhi0QjSOXAZwOXbPA